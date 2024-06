Roma, 28 giu. (LaPresse) – Il presidente americano Joe Biden “non si ritirerà” dalla corsa alle presidenziali in programma a novembre 2024, nonostante la performance considerata poco convincente nel dibattito con lo sfidante Donald Trump. “Certo che non si ritirerà” ha detto il portavoce della campagna di Biden, Seth Schuster, in un messaggio testuale riportato da The Hill.

