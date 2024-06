Roma, 28 giu. (LaPresse) – Kaja Kallas che il Consiglio europeo ha indicato come nuova Alta rappresentante per gli Affari esteri “non ha ancora dimostrato inclinazioni diplomatiche” ed “è ben nota tra noi per le sue dichiarazioni assolutamente inconciliabili e talvolta anche rabbiosamente russofobe”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, in conferenza stampa. Lo riporta la Tass.

