Roma, 28 giu. (LaPresse) – Un ragazzo di 23 anni è ricoverato in fin di vita in ospedale a Roma con gravi ustioni su tutto il corpo. Il giovane, secondo quanto ricostruito dalla polizia del distretto Esposizione, dopo una lite con la fidanzata si è chiuso nel bagno e dopo essersi cosparso di liquido infiammabile si è dato fuoco. La tragedia è avvenuta in via Cossu.

