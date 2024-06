Palermo, 28 giu. (LaPresse) – Un operaio di 21 anni, Angelo Giardina, è morto schiacciato da un muletto mentre era al lavoro nella ditta Calderaro che produce manufatti in calcestruzzo nella periferia nord di Canicattì. La vittima da quanto si apprende stava operando vicino al mezzo che per cause in via di accertamento si è rovesciato e lo ha travolto. Una delle ipotesi è che il carico che stava trasportando si sia inclinato sbilanciando il mezzo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata