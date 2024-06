Palermo, 27 giu. (LaPresse) – Una donna e un bambino di 10 anni sono caduti in un pozzo artesiano profondo circa 7 metri nelle campagne di Palazzo Acreide, in provincia di Siracusa. La donna è stata salvata dai vigili del fuoco e dagli specialisti del nucleo alpino speleo fluviale mentre per il piccolo non c’è stato nulla da fare. L’area è stata transennata e sono scattate le indagini delle forze dell’ordine.

