Milano, 26 giu. (LaPresse) – Blitz all’alba contro i gruppi criminali Scognamiglio-Pecorelli del clan Lo Russo: in 16 sono stati arrestati perché ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso, omicidi, lesioni, esplosioni di colpi d’arma da fuoco in luogo pubblico, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, estorsioni e detenzione di sostanza stupefacente, commessi per agevolare il clan Lo Russo e con l’aggravante del metodo mafioso.

