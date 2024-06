Washington (Usa), 25 giu. (LaPresse) – L’aereo con a bordo Julian Assange è atterrato in territorio americano a Saipan, capitale delle Isole Marianne Settentrionali. Mercoledì, il fondatore di Wikileaks apparirà davanti a un tribunale federale per dichiararsi colpevole di cospirazione per ottenere illegalmente e diffondere informazioni riservate sulla sicurezza nazionale, secondo l’Espionage Act. In base all’accordo con il dipartimento di Giustizia reso noto ieri, Assange verrà condannato a cinque anni di carcere, esattamente il periodo già scontato in un carcere londinese mentre si opponeva al tentativo di estradizione negli Usa. Il fondatore di Wikileaks sarà quindi libero di ripartire per l’Australia, mettendo fine alla sua lunga vicenda giudiziaria.

