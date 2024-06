Roma, 25 giu. (LaPresse) – È terminata 1-1 Francia-Polonia, gara della terza giornata del gruppo D di Euro 2024 giocata a Dortmund. Primo tempo vivace con un occasioni per tutte e due le squadre. Nella ripresa la Francia ha accelerato e ha trovato il vantaggio con un rigore trasformato da Mbappé al 56′. Pareggio polacco sempre dagli undici metri con Lewandowski al 79′. Nell’altro match l’Austria ha battuto 3-2 l’Olanda. In virtù di questi risultati l’Austria passa come prima nel girone con 7 punti e la Francia come seconda a 5. L’Olanda, 4 punti, spera nel ripescaggio.

