Roma, 23 giu. (LaPresse) – Germania e Svizzera pareggiano 1-1 in un match valido per il girone A di Euro 2024. Per effetto di questo risultato entrambe accedono agli ottavi di finale. Vantaggio elvetico con Ndoye al 28′ del primo tempo e pareggio dei padroni di casa acciuffato solo al 92′ grazie a Fullkrug. La Germania chiude in testa il girone a quota 7 punti mentre la Svizzera è seconda con 5.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata