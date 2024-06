Roma, 21 giu. (LaPresse) – Il ministero israeliano degli Esteri ha convocato l’ambasciatore armeno nello Stato ebraico per rivolgere un “serio rimprovero” a Erevan dopo l’annuncio del riconoscimento dello stato palestinese. Lo riporta The Times of Israel, ricordando che il riconoscimento da parte dell’Armenia segue quelli di Slovenia, Irlanda, Spagna e Norvegia avvenuti nel corso del 2024.

