Napoli, 20 giu. (LaPresse) – Carmine Alfano si ritira dalla campagna elettorale in vista del ballottaggio alle comunali di Torre Annunziata (Napoli). Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa convocata nel pomeriggio nella sede del suo comitato elettorale. Alfano, coordinatore della Scuola di specializzazione di chirurgia plastica dell’Università di Salerno (che oggi ha comunicato di averlo sospeso dalla funzione) è stato travolto dalle polemiche per le frasi dai contenuti sessisti e omofobi a lui attribuite dall’Associazione liberi specializzandi e pronunciate nel corso delle lezioni. Alfano ha spiegato di aver sentito “l’esigenza di assumere decisioni inevitabili e urgenti” e cioè “la decisione di farmi da parte”, ritirandosi quindi dalla campagna elettorale in vista del ballottaggio del 23 e 24 giugno.

