Roma, 20 giu. (LaPresse) – “I volti, gli occhi dei rifugiati ci chiedono di non girarci dall’altra parte, di non rinnegare l’umanità che ci accomuna, di fare nostre le loro storie e di non dimenticare i loro drammi”. Così Papa Francesco su X in occasione della giornata del rifugiato.

