Roma, 20 giu. (LaPresse) – L’incontro tra sindacati agricoli e i ministri del Lavoro, Marina Calderone, e dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a quanto apprende LaPresse, è previsto per domani mattina alle 11.30 al dicastero di via Flavia. Al centro, dopo la morte del bracciante Satnam Singh nella provincia di Latina, l’annosa questione dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.

