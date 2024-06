Napoli, 20 giu. (LaPresse) – Non solo il referendum abrogativo al quale stanno lavorando le opposizioni, una spallata alla riforma dell’autonomia differenziata potrebbe arrivare dalla Campania. La Regione, guidata dal presidente Vincenzo De Luca, ha infatti intenzione di presentare ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge approvata in ultima battuta ieri mattina al termine di una seduta fiume alla Camera dei Deputati. Già nei mesi scorsi il governatore campano aveva apertamente espresso l’intenzione di ricorrere alla Corte Costituzionale qualora il ddl Calderoli fosse stato convertito in legge. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore a tutti gli effetti della legge, ma nel frattempo, apprende LaPresse, l’ufficio legislativo della Regione Campania è già al lavoro per mettere a punto l’impugnazione della riforma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata