Roma, 19 giu. (LaPresse) – “Per l’Italia la partita si gioca su due fronti: da un lato la necessità di politiche di bilancio prudenti, indispensabili per un Paese con il nostro deficit e il nostro debito, dall’altro deve continuare con investimenti pubblici per sostenere la crescita. Le nuove regole aiuteranno a realizzare un migliore equilibrio tra questi obiettivi e per l’Italia sono certamente migliorativi” rispetto a prima. Così il Commissario europeo Paolo Gentiloni in un videomessaggio inviato in occasione della relazione annuale dell’Upb, presentata al Senato.

