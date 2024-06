Roma, 19 giu. (LaPresse) – Un uomo ha aggredito sei persone con un coltello in una stazione di servizio di Praga prima di essere arrestato. Lo riportano i media locali. Il fatto è avvenuto intorno alle 15. Le ragioni sono ancora sconosciute ma la autorità locali citate dai media hanno detto che l’assalitore, un 52enne, era “sotto l’influenza dell’alcol” e che “non ci sono evidenze” che si tratti di terrorismo. Una persona con una ferita da taglio al collo è stata portata in ospedale. “Le sue condizioni sono stabili. Non è in pericolo di vita”, ha detto la portavoce dei servizi di soccorso Jana Postova.

