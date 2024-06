Milano, 19 giu. (LaPresse) – “Condividiamo inoltre le perplessità già espresse da alcuni esponenti di FI, come il governatore della Regione Calabria, Occhiuto, in ordine all’accelerazione che si è voluto imprimere al processo legislativo, quando si sarebbe potuto migliorare ulteriormente il provvedimento”. Così in una nota Vito Bardi, presidente della Regine Basilicata, in merito all’approvazione del testo sull’autonomia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata