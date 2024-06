Milano, 14 giu. (LaPresse) – Questa è “una delle occasioni per fare un punto sullo stato del Paese. Ed è davvero un piacere incontrarvi anche per questo: per prendere atto direttamente di questa registrazione di avanzamento, perché l’Italia con questa immagine appare migliore. Ed è questa una valutazione di cui sono pienamente convinto. E poi la varietà delle presenze delle premiate con la mela d’oro è emblematica di come fortunatamente si diffonde in maniera generale, ovunque, crescente, la presenza femminile protagonista, dai vertici di magistratura, al massimo vertice anche, al giornalismo, dall’arte cinematografica al mondo dell’economia, delle banche, dell’industria”, fino “alla scienza ingegneristica, alla ricerca scientifica, a una quantità di versanti in cui si esprime, si svolge, si diffonde la presenza femminile, a tutto vantaggio generale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le vincitrici del premio promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario.

