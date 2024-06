Milano, 14 giu. (LaPresse) – Il Nuovo Fronte Popolare, che riunirà i principali partiti della sinistra francese in vista delle elezioni del 30 giugno, sta presentando in una conferenza stampa il proprio programma elettorale. I movimenti di sinistra hanno suddiviso il loro programma comune in tre parti: primi quindici giorni di “rottura” comprendenti misure di “emergenza sociale”; poi una “estate delle biforcazioni” con la presentazione di diverse leggi (su potere d’acquisto, sanità, istruzione) che si scaglieranno nei primi 100 giorni; infine una sezione di “trasformazioni” nei mesi successivi. In questa terza parte hanno annunciato l’abolizione della controversa riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron e l’istituzione della rappresentanza proporzionale. L’alleanza di sinistra vuole anche “tassare i più ricchi a livello europeo per aumentare le risorse proprie del bilancio dell’Unione europea” e “generalizzare la tassazione dei superprofitti a livello europeo”. Concorda anche la condanna dei “massacri terroristici” di Hamas, invitando a “imporre un cessate il fuoco immediato a Gaza”.

