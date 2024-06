Roma, 13 giu. (LaPresse) – “Le Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo avevano offerto una quantità di successi mai registrata. Non faccio previsioni per Parigi: sono certo di una cosa, che impiegherete tutto il vostro impegno nella solidarietà tra di voi, che è evidente ed è un valore di grande importanza per la serenità dell’impegno; nella lealtà sportiva; nel rispetto nei confronti dei cosiddetti avversari, che altro non sono che dei competitori che contribuiscono al superamento dei propri limiti. Questa sarà la vostra e la nostra prima vittoria”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di consegna della bandiera agli atleti in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, in corso nei giardini del Quirinale.

