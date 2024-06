Borgo Egnazia (Brindisi), 13 giu. (LaPresse) – “La nostra volontà è quella di far seguire azioni concrete ai nostri impegni. Da questo G7 non vogliamo solamente documenti, vogliamo che escano anche fatti concreti che costruiscono quegli impegni”. Così la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione rilasciata sul campo del San Domenico Golf Club al termine della prima giornata dei lavori del G7 di Borgo Egnazia.

