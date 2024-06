Milano, 10 giu. (LaPresse) – “Le condizioni non sempre sono state comode e ci sono state alcune stranezze come l’ex segretario del partito che dice che vota per un altro partito”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando i risultati delle Europee nella sede di via Bellerio a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata