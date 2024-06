Milano, 9 giu. (LaPresse) – Al primo exit poll di Consorzio Opinio Italia per la Rai risulta in vantaggio per le elezioni comunali di Potenza Francesco Fanelli candidato del centrodestra con una forbice compresa tra il 47,5 e il 51,5%. Vincenzo Telesca del Pd è tra il 21 e il 25%.

