Milano, 9 giu. (LaPresse) – A urne chiuse il primo exit Consorzio Opinio Italia per Rai per le elezioni amministrative a Firenze vedono la candidata del centrosinistra Sara Funaro tra il 42 e il 46%, segue Eike Schmidt per il centrodestra tra il 30 e il 34%; seguono Stefania Saccardi di Italia Viva tra 6 e 8% e Cecilia Del Re, candidata con una lista civica tra 6 e 8%

