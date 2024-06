Milano, 9 giu. (LaPresse) – Dopo i primi risultati che lo danno in netto vantaggio con oltre il 30% delle preferenze, Jordan Bardella del Rassemblement national (RN) ha chiesto al presidente francese Emmanuel Macron lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e chiede “di organizzare nuove elezioni”. “Il presidente non può rimanere sordo al messaggio inviato stasera dai francesi”, ha aggiunto in un breve discorso dal quartier generale del Rn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata