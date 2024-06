Milano, 8 giu. (LaPresse) – “Sono molto emozionata, non parlo ebraico da così tanto tempo”. Lo ha detto Noa Argamani, 25 anni, parlando con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo essere stata liberata dalla prigionia di Hamas, che la teneva ostaggio. “Non abbiamo rinunciato a voi nemmeno per un momento”, ha replicato Netanyahu, “non so se ci avete creduto, ma noi ci abbiamo creduto e sono contento che sia successo”. Lo riporta Ynet.

