Omaha Beach (Francia), 6 giu. (LaPresse) – “Riuniti oggi nella ricorrenza dell’80° anniversario dello sbarco in Normandia per commemorare il sacrificio di tutti coloro che hanno liberato l’Europa dall’oppressione, ricordiamo gli ideali e i principi per cui essi hanno combattuto. A ottanta anni di distanza, tali ideali continuano a guidare ogni nostra azione, in quanto rappresentano gli elementi fondanti della pace e della sicurezza globale”. È quanto si legge nella dichiarazione di Normandia sottoscritta in occasione della commemorazione dell’80° anniversario del D- day da Australia, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti. Questi valori, si legge ancora, “ci guidano nella nostra incrollabile determinazione a sostenere l’Ucraina nella sua autodifesa dalla guerra di aggressione russa – per tutto il tempo che sarà necessario – e a ripristinare la pace in Europa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata