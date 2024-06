Roma, 6 giu. (LaPresse) – Diffamazione è l’accusa con cui i pm di Roma, hanno iscritto sul registro degli indagati Fabrizio Corona, dopo l’intervista che aveva rilasciato ad un quotidiano online in cui accusava il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini del reato di stalking nei confronti di una ragazza di nazionalità romena. Da quanto apprende l’agenzia LaPresse, Corona sarebbe indagato in concorso con la escort romena che aveva denunciato Pellegrini per stalking. Ieri, la procura di Roma ha disposto una perquisizione domiciliare, delegata ai Carabinieri di Roma e alla Digos della questura di Parma, nell’abitazione della escort che risponde anche del reato di calunnia.

