Milano, 6 giu. (LaPresse) – Lo spray al peperoncino, secondo quanto apprende LaPresse, è stato nebulizzato in due aule del secondo piano dell’Istituto Marelli-Dudovich in via Livigno. Sono tuttora in corso le indagini da parte della polizia per identificare chi ha spruzzato lo spay al peperoncino. Per soccorrere gli studenti, è stato necessario inviare sul posto 5 ambulanze e un pulmino di Areu.

