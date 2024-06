Roma, 6 giu. (LaPresse) – Parlando con i mediatori per un accordo di tregua con Israele il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar, avrebbe affermato che l’organizzazione “non si disarmerà e non firmerà accordi che lo richiedano”. Lo riporta il Wall Street Journal. Sinwar avrebbe ribadito che Hamas accettera una proposta di accordo solo se Israele si impegnerà per un cessate il fuoco permanente.

