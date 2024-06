Roma, 6 giu. (LaPresse) – “Di fronte al ritorno della guerra nel nostro continente, di fronte a coloro che affermano di voler cambiare i confini o riscrivere la storia, dobbiamo essere degni di coloro che l’hanno scritta qui”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron rivolgendosi a Volodymyr Zelensky nel corso del suo discorso in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni dello Sbarco in Normandia. “La sua presenza, signor presidente dell’Ucraina, dice tutto – ha aggiunto – grazie al popolo ucraino, al suo coraggio, al suo gusto per la libertà. Siamo con voi e non ci indeboliremo.

