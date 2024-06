Roma, 5 giu. (LaPresse) – “Non posso non cogliere questa opportunità per esprimere tristezza su tante, molte, mezze verità che vengono dette sui media italiani, compreso il servizio pubblico, col chiaro intento di buttare fango” sull’Albania “per attaccare un accordo tra due governi, di cooperazione nella lotta all’immigrazione clandestina”. Così il premier albanese, Edi Rama, durante un conferenza stampa congiunta in Albania con Giorgia Meloni.

