Roma, 1 giu. (LaPresse) – Dall’inizio della guerra in tutta l’Ucraina sono stati uccisi oltre 600 bambini e più di 1.420 sono rimasti feriti. Questi i dati dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, secondo cui – in ogni caso – il bilancio effettivo “è probabilmente molto più alto”. “La più recente ondata di attacchi russi nella regione di Kharkiv sottolinea il terribile costo della guerra e gli orrori che i bambini ucraini stanno affrontando”, afferma la coordinatrice umanitaria per l’Ucraina, Denise Brown.

