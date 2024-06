Milano, 1 giu. (LaPresse) – “I Prefetti, in particolare, sono chiamati nei territori provinciali a essere, ogni giorno, perno di unità e di coesione sociale, incarnando, nei delicati ambiti affidati, la missione di instancabili ‘operatori della Costituzione’, adoperandosi per il bene comune”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica, in un messaggio inviato ai Prefetti d’Italia.

