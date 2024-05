Milano, 31 mag. (LaPresse) – In vista della riunione del G7, in programma a Borgo Egnazia in Puglia, dal 13 al 15 giugno, le frontiere nazionali terrestri, marittime e aeree, come da prassi consolidata dagli Stati in occasione di eventi analoghi, saranno temporaneamente soggette a controlli. Lo comunica il Viminale, evidenziando che “la sospensione del regime ordinario di libertà di movimento all’interno dell’Area Schengen è attivata in applicazione degli articoli 25 e 27 del Regolamento Ue 2016/399 del 9 marzo 2016.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata