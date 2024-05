Roma, 31 mag. (LaPresse) – Hamas avrebbe diffuso un nuovo video nel quale si sente la voce di uno degli ostaggi israeliani che chiede al governo dello Stato ebraico di liberarlo dopo aver trascorso oltre 237 giorni in prigionia. Lo riporta The Times of Israel, sottolineando che nella clip non viene citato il nome dell’ostaggio ma la sua famiglia lo avrebbe identificato, chiedendo di non pubblicare il video.

