Washington (Usa), 30 mag. (LaPresse) – L’Amministrazione Biden in segreto ha dato il permesso all’Ucraina di impiegare le armi fornite dagli Stati Uniti per colpire all’interno del territorio russo, ma solamente nei pressi dell’area di Kharkiv. Lo riferisce Politico, citando due funzionari Usa e altre due fonti a conoscenza della decisione. “Il presidente ha recentemente ordinato al suo team di garantire che l’Ucraina sia in grado di utilizzare le armi statunitensi per scopi di controfuoco a Kharkiv, in modo che l’Ucraina possa rispondere alle forze russe che la colpiscono o si preparano a colpirla”, ha detto uno dei due funzionari americani, aggiungendo che la politica di consentire attacchi a lungo raggio all’interno della Russia “non è cambiata”.

