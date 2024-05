Milano, 30 mag. (LaPresse) – Israele ed Egitto hanno concordato di riaprire agli aiuti umanitari il valico di frontiera di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, per la prima volta da quando l’esercito israeliano ha preso il controllo del territorio palestinese al di là del confine all’inizio di maggio. Lo riferisce l’emittente pubblica Kan. L’accordo è stato raggiunto a seguito della pressione statunitense da entrambe le parti. Secondo Kan, Israele ha accettato di rimuovere le sue truppe dal valico per consentirne la riapertura e ha tentato di trovare un organismo internazionale che se ne assumesse la responsabilità. Tuttavia, poiché l’organizzazione non è stato ancora trovato, Israele avrebbe accettato di consentire temporaneamente il controllo del valico di frontiera a Gaza da parte di palestinesi che hanno dimostrato di non avere legami con Hamas o altri gruppi definiti terroristici.

