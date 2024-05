Milano 30 mag. (LaPresse) – Una bambina di nove anni sta “lottando per la vita” dopo essere stata vittima sparatoria in cui sono rimasti feriti anche tre adulti a Hackney, a est di Londra. Lo riporta la Bbc. La bambina stava cenando con la sua famiglia in un ristorante nella zona di Dalston, quando degli spari sono stati esplosi dall’esterno intorno alle 21:20 di ieri sera, come ha detto il capo James Conway della polizia metropolitana. Anche tre uomini, di 26, 37 e 42 anni, seduti fuori dal ristorante sono rimasti feriti.

