Roma, 30 mag. (LaPresse) – “Le sanzioni non servono per salvare le vite o evitare gli infortuni, quello si fa con la prevenzione e per questo serve un tavolo serio”. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini parlando all’assemblea dell’associazione di Piacenza.

