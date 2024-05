Milano, 30 mag. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato il ministro della Difesa Yoav Gallant a Tel Aviv. Questo è il primo faccia a faccia tra i due dopo 2 settimane, da quando Gallant ha criticato duramente il premier in una dichiarazione rilasciata il 15 maggio, in cui affermava che Israele stava seguendo una tendenza pericolosa, promuovendo un governo militare nella Striscia di Gaza. Gallant lo aveva definito “una pessima alternativa, strategicamente pericolosa per Israele, la sicurezza e l’esercito”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata