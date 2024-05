Francoforte (Germania), 30 mag. (LaPresse) – “Per noi qualsiasi alleanza con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia è una linea rossa”. Lo ha detto a LaPresse Alexandra Geese, eurodeputata dei Verdi tedeschi (Die Grünen) e vicepresidente del Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea. “Possiamo prendere in considerazione una collaborazione con il Partito popolare europeo (Ppe), sempre con la garanzia della difesa della democrazia e della tutela dello stato di diritto e del Green deal, ma non se c’è anche Meloni, vicina a partiti di estrema destra come gli spagnoli di Vox e che non rappresenta questi valori”, ha sottolineato Geese, che si è detta in qualche modo “sorpresa” dal fatto che il Ppe e Ursula von der Leyen si siano avvicinati a Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata