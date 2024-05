Bruxelles, 30 mag. (LaPresse) – Per l’eurodeputata di Smer (Direzione Socialdemocrazia) Katarina Roth Nevedalova non c’è alcuna possibilità che il partito del premier slovacco Robert Fico formi un nuovo gruppo con il Movimento Cinque Stelle e i ‘rossobruni’ di BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht, partito fondato a gennaio dai dissidenti della Linke. “La risposta è semplice, è ‘no’”, ha detto l’eurodeputata dello Smer a LaPresse. Fino allo scorso ottobre lo Smer faceva parte del gruppo dei Socialisti e democratici, prima di essere espulso per le posizioni assunte in merito alla guerra russa contro l’Ucraina, alla migrazione, allo stato di diritto e alla comunità Lgbtiq. Il partito conta tre eurodeputati e secondo i sondaggi dovrebbe rieleggerne tre. Ora fa parte del gruppo dei non-iscritti come il M5S, con quest’ultimo che non rinuncia all’opzione di poter ancora confluire nei Verdi europei.

