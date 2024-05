Seul (Sudcorea), 27 mag. (LaPresse/AP) – E’ fallito il tentativo della Nordcorea di inviare in orbita un satellite. Lo affermano i media di Pyongyang, spiegando che il razzo vettore è esploso in volo, probabilmente a causa di un guasto al motore. In precedenza Giappone e Sudcorea avevano riferito sul lancio di un razzo, da parte di Pyongyang, verso il mare. Seul ha in seguito precisato di aver individuato in acqua numerosi frammenti di un non meglio precisato “missile”. I capi di stato maggiore della Sudcorea affermano di aver rilevato una traiettoria di lancio probabilmente di un satellite spia partito da un centro spaziale nel nord-est della Nordcorea.

