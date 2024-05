Tokyo (Giappone), 27 mag. (LaPresse/AP) – La Nordcorea avrebbe lanciato un missile in mare secondo il Giappone che ha esortato i residenti dell’isola di Okinawa a cercare un rifugio. In precedenza la Sudcorea aveva avvertito che Pyongyang si preparava a lanciare un razzo non meglio identificato verso il suo mare sud-occidentale. Al momento non si conoscono altri dettagli.

