Roma, 27 mag. (LaPresse) – “A Rafah abbiamo evacuato un milione di residenti non coinvolti e, nonostante tutti gli sforzi, ieri si è verificato un tragico incidente”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, intervenendo alla Knesset dopo il raid sulla città meridionale della Striscia di Gaza costato la vita, sinora, a oltre 40 civili palestinesi. Lo riporta Canale 12. “Investighiamo i casi e traiamo le conclusioni – ha aggiunto – Per noi ogni persona non coinvolta che viene uccisa è una tragedia, per Hamas è una strategia”.

