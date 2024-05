Bruxelles, 22 mag. (LaPresse) – “Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (Ercc) dell’Ue sta monitorando da vicino la situazione nell’area dei Campi Flegrei. Come sempre, la Commissione europea è pronta a prestare assistenza in scenari di catastrofi naturali e in altri casi attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Ue, qualora uno Stato membro colpito richieda sostegno”. Lo riferisce a LaPresse un portavoce della Commissione europea, interpellato sulla risposta alla situazione dello sciame sismico e del bradisismo nell’area dei Campi flegrei e su un eventuale peggioramento o attività eruttiva nell’area di Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata