Milano, 11 mag. (LaPresse) – Le Brigate Qassam, il braccio armato di Hamas, hanno dichiarato in un comunicato che l’ostaggio israeliano Nadav Popplewell è stato ucciso in un attacco aereo israeliano più di un mese fa. Lo riporta Al Jazeera. Qualche ora fa il gruppo palestinese aveva pubblicato un video in cui lo si vedeva con una ferita a un occhio. Poplewell, 51 anni, era stato rapito dal Kibbutz Nirim ed era stato portato a Gaza con sua madre Channa Peri, poi rilasciata a novembre. Suo fratello Roy è stato ucciso negli attacchi del 7 ottobre.

