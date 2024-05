Genova, 11 Mag. (LaPresse) – Niente interrogatorio per l’imprenditore genovese Aldo Spinelli, 84 anni, questa mattina in tribunale a Genova. La cancelleria non avrebbe notificato gli atti di convocazione agli avvocati difensori di Spinelli e l’interrogatorio davanti al gip non si sarebbe potuto svolgere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata