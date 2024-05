Palermo, 11 mag. (LaPresse) – “La separazione delle carriere è nel programma elettorale. È un percorso lungo, perché richiede una revisione costituzionale. Sarà fatta nel principio della dichiarazione di Bordeaux. La dichiarazione prevede, e per me è un principio non negoziabile, che ci sia una assoluta indipendenza del pm nei confronti di qualsiasi autorità, a cominciare dal potere esecutivo. Questo per me è dogma”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, parlando a margine del 36esimo congresso dell’Associazione nazionale magistrato, al molo trapezoidale di Palermo.

